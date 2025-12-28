Kolateralna šteta sankcija: Američki vlasnici Lukoil pumpi pred bankrotom zbog Trampovih mera protiv Rusije

Telegraf pre 19 minuta  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Kolateralna šteta sankcija: Američki vlasnici Lukoil pumpi pred bankrotom zbog Trampovih mera protiv Rusije

Vlasnici Lukoil benzinskih pumpi u Sjedinjenim Američkim Državama suočavaju se sa ozbiljnim problemima usled sankcija koje je administracija američkog predsednika Donalda Trampa uvela ruskoj naftnoj kompaniji Lukoil PJSC.

Sankcije, koje su deo šireg napora da se onemogući finansiranje rata u Ukrajini, izazvale su bankrot ili ozbiljne poteškoće za brojne male preduzetnike, koji upravljaju pumpama pod brendom Lukoil, piše Blumberg. Iako su te pumpe privremeno izuzete od sankcija, mnogi franšizeri su prisiljeni da prihvataju samo gotovinu, jer su im zabranjeni transakcioni servisi sa bankama i kompanijama za platne kartice. Lukoil je, nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine,
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Nije Evropa ta koja je pred civilizacijskim samoubistvom

Nije Evropa ta koja je pred civilizacijskim samoubistvom

Radar pre 1 sat
Ukrajinska vojska demantuje Rusiju: "Ponovo pribegavaju širenju lažnih tvrdnji o uspesima"

Ukrajinska vojska demantuje Rusiju: "Ponovo pribegavaju širenju lažnih tvrdnji o uspesima"

Blic pre 1 sat
Lavrov: Rusija spremna za nastavak saradnje sa SAD

Lavrov: Rusija spremna za nastavak saradnje sa SAD

Politika pre 35 minuta
Zelenski: Ukrajinska delegacija će održati još jedan sastanak sa EU liderima

Zelenski: Ukrajinska delegacija će održati još jedan sastanak sa EU liderima

Politika pre 54 minuta
"Rusija je odbila božićno primirje" Zelenski oštro: "Moskva ne shvata diplomatiju ozbiljno"

"Rusija je odbila božićno primirje" Zelenski oštro: "Moskva ne shvata diplomatiju ozbiljno"

Blic pre 2 sata
Načelnik vojske: Švajcarska ne može da se brani od većih napada, povećava naoružavanje zbog Rusije

Načelnik vojske: Švajcarska ne može da se brani od većih napada, povećava naoružavanje zbog Rusije

Danas pre 2 sata
Tusk: Svi se slažu da su najvažnije čvrste bezbednosne garancije za Ukrajinu

Tusk: Svi se slažu da su najvažnije čvrste bezbednosne garancije za Ukrajinu

Danas pre 3 sata

Ključne reči

UkrajinaRusijaDonald TrampSankcijeRat u UkrajinilukoilBenzinske pumpesjedinjene američke države

Najnovije vesti »

Keltski zlatnici stari 2.300 godina pronađeni u švajcarskoj močvari: Evo zašto su baš tu ostavljeni (foto)

Keltski zlatnici stari 2.300 godina pronađeni u švajcarskoj močvari: Evo zašto su baš tu ostavljeni (foto)

Kurir pre 14 minuta
Panika u Nemačkoj: Aerodrom u Hanoveru privremeno zatvoren zbog neidentifikovanih dronova

Panika u Nemačkoj: Aerodrom u Hanoveru privremeno zatvoren zbog neidentifikovanih dronova

Kurir pre 24 minuta
Tajrik Džouns odlazi iz Partizana u Grčku posle haosa sa Grobarima? "U otvorenom je sukobu sa navijačima"

Tajrik Džouns odlazi iz Partizana u Grčku posle haosa sa Grobarima? "U otvorenom je sukobu sa navijačima"

Mondo pre 4 minuta
Radnik poklonio školi kotao: Divan potez Slobodana Jovanovića iz Užica

Radnik poklonio školi kotao: Divan potez Slobodana Jovanovića iz Užica

Kurir pre 24 minuta
Dronovi paralisali aerodrom u Hanoveru, zatvorene obe piste

Dronovi paralisali aerodrom u Hanoveru, zatvorene obe piste

Politika pre 19 minuta