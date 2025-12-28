Konačno, i "drugi" Nikola proradio u NBA ligi, ovo se čekalo skoro 2 meseca

Konačno, i "drugi" Nikola proradio u NBA ligi, ovo se čekalo skoro 2 meseca

Možda mu je pauza prijala, možda su u pitanju momenti inspiracije, nakon što je neko vreme bio u drugom planu.

Šta god da je u pitanju, partija srpskog krilnog centra u pobedi Majami Hita nad Indijanom Pejsers 142:116 raduje. Nikola Jović je nakon desetak dana pauze posle povrede protiv Toronta, najpre zaigrao protiv Atlante Hoks, a daleko bolju partiju pružio u slavlju nad kanadskim sastavom. Grejanje klupe u jednom periodu sigurno nije prijalo jednom od najboljih srpskih košarkaša u ovom momentu, koji je protiv Indijane sa 19 poena (7/14 FG) i po sedam skokova i
