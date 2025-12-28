Otkrivamo da li će u Srbiji padati sneg u novogodišnjoj noći: Ovo su očekivane temperature

U Srbiji u ponedeljak vedro, ujutro uz mraz, na istoku i jugoistoku i uz više oblačnosti.

Maksimalna temperatura biće od 2 do 8, u Beogradu do 6 stepeni. U utorak pad temperature, a posle sunčanog prepodneva, posle podne i uveče prolazno naoblačenje, ponegde sa kratkotrajnim snegom. Najhladniji dan biće sreda. Očekuje se promenljivi oblačno, ponegde sa slabim snegom. Temperatura oko 0 stepeni. U novogodišnjoj noći sa severa prolazno naoblačenje, tek ponegde sa slabim snegom, ali se ne očekuju značanije snežne padavine, niti formiranje snežnog pokrivača.