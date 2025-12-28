"Mislim da Putin i Zelenski žele da postignu dogovor" Tramp: Previše ljudi je poginulo, imaćemo jak bezbednosni sporazum za Kijev

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas u Mar-a-Lagu na Floridi, pred sastanak sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim da i postoje temelji za dogovor koji bi bio dobar i za Ukrajinu i ocenio da i Zelenski i predsednik Rusije Vladimir Putin žele da ga postignu.

FOTO: AP Photo Tramp je, govoreći zajedno sa Zelenskim ispred svoje kuće u Mar-a-Lagu, rekao da veruje da je Putin „ozbiljan po pitanju mira“. - Previše ljudi je poginulo i mislim da oba predsednika žele da postignu dogovor - naveo je Tramp, preneo je Skaj njuz. Dodao je i da će biti postignut "jak" bezbednosni sporazum za Ukrajinu i da su "evropske nacije veoma uključene". "Osećam da su evropske nacije bile zaista sjajne i da su veoma za ovaj sastanak i za