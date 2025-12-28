Nikolino veče čudesa! Jokić i partija za anale, rekord Oskara Robertsona sve bliže (video)

Večernje novosti pre 3 sata
Nikolino veče čudesa! Jokić i partija za anale, rekord Oskara Robertsona sve bliže (video)

Košarkaši Orlanda savladali su Denver posle velikog preokreta rezultatom 127:126 (23:31, 25:31, 36:31, 43:33). Nikola Jokić ponovo je ostvario tripl-dabl učinak.

FOTO: Tanjug/AP Iako je Denver kontrolisao meč tokom većeg dela susreta i imao dvocifrenu prednost, domaćin je u završnici odigrao znatno agresivnije i došao do vredne pobede. Odlučujući trenutak viđen je u poslednjoj sekundi, kada je Džamal Mari preuzeo odgovornost i šutirao za pobedu gostiju, ali je promašio pod pritiskom dobre i angažovane odbrane Orlanda. Nikola Jokić je i ovoga puta bio najbolji pojedinac u redovima Denvera, upisavši novi tripl-dabl učinak -
