Sudije brutalno pokrale Nikolu: Jokić u neverici, evo šta su mu uradili (video)

Večernje novosti pre 9 minuta
Sudije brutalno pokrale Nikolu: Jokić u neverici, evo šta su mu uradili (video)

ORLANDO je savladao Denver Nagetse 127:126, a jedna sudijska odluka glavna je tema nakon meča.

FOTO: Tanjug/AP Mnogi smatraju da je ovaj potez sudija direktno uticao na utakmicu. Sve se odigralo sedam sekundi pre kraja duela. Dezmond Bejn je krenuo u prodor, pao posle kontakta sa Brusom Braunom, a sudije su procenile da je reč o faulu. Iako je utisak, a posebno nakon pregledanog usporenog snimka, da Braun nije napravio prekršaj, bek Orlanda je dobio dva slobodna bacanja i oba realizovao. Na drugoj strani, Džamal Marej je promašio šut za pobedu uz zvuk
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

To je pravi Nikola Jović, Srbin nastavlja da blista posle povrede VIDEO

To je pravi Nikola Jović, Srbin nastavlja da blista posle povrede VIDEO

Nova pre 34 minuta
(Video) Odlična partija Jovića: Srbin pomogao Majamiju u pobedi protiv Pejsersa

(Video) Odlična partija Jovića: Srbin pomogao Majamiju u pobedi protiv Pejsersa

Dnevnik pre 4 minuta
Auuu, kakva partija Jovića - jedna od najboljih u sezoni! Pogledajte kako je mladi srpski košarkaš zatrpao koš vicešampiona…

Auuu, kakva partija Jovića - jedna od najboljih u sezoni! Pogledajte kako je mladi srpski košarkaš zatrpao koš vicešampiona! (video)

Kurir pre 4 minuta
Srpska trpl-dabl mašina je nezaustavljiva! Šta radi Nikola Jokić, pa to je nestvarno: Pogledajte najbolje poteze čudesnog…

Srpska trpl-dabl mašina je nezaustavljiva! Šta radi Nikola Jokić, pa to je nestvarno: Pogledajte najbolje poteze čudesnog Somborca u porazu od Orlanda! (video)

Kurir pre 19 minuta
Umalo tuča zbog Janisovog zakucavanja - Vučević morao da reaguje VIDEO

Umalo tuča zbog Janisovog zakucavanja - Vučević morao da reaguje VIDEO

B92 pre 34 minuta
Trener Denvera ni reč o Jokiću posle novog poraza

Trener Denvera ni reč o Jokiću posle novog poraza

B92 pre 19 minuta
Dok je Jokić dominirao, na drugom meču u NBA sevale pesnice, tuča koja je završena prekidom i isključenjima!

Dok je Jokić dominirao, na drugom meču u NBA sevale pesnice, tuča koja je završena prekidom i isključenjima!

Telegraf pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Stankovićev sin u elementu: Filip blista u Veneciji – mreža netaknuta osmi put ove sezone!

Stankovićev sin u elementu: Filip blista u Veneciji – mreža netaknuta osmi put ove sezone!

Hot sport pre 9 minuta
„UNSU“ – Gde disciplina i trud stvaraju medalje i karakter (video)

„UNSU“ – Gde disciplina i trud stvaraju medalje i karakter (video)

Stav.life pre 29 minuta
Auuu, kakva partija Jovića - jedna od najboljih u sezoni! Pogledajte kako je mladi srpski košarkaš zatrpao koš vicešampiona…

Auuu, kakva partija Jovića - jedna od najboljih u sezoni! Pogledajte kako je mladi srpski košarkaš zatrpao koš vicešampiona! (video)

Kurir pre 4 minuta
(VIDEO) Ovečkin merka hiljadarku, 912. golom trasirao pobedu

(VIDEO) Ovečkin merka hiljadarku, 912. golom trasirao pobedu

Sport klub pre 4 minuta
(VIDEO) Ajdee Raaaad! „Nesalomivi“ na okupu 56. put!

(VIDEO) Ajdee Raaaad! „Nesalomivi“ na okupu 56. put!

Sport klub pre 34 minuta