Sudije brutalno pokrale Nikolu: Jokić u neverici, evo šta su mu uradili (video)

ORLANDO je savladao Denver Nagetse 127:126, a jedna sudijska odluka glavna je tema nakon meča.

FOTO: Tanjug/AP Mnogi smatraju da je ovaj potez sudija direktno uticao na utakmicu. Sve se odigralo sedam sekundi pre kraja duela. Dezmond Bejn je krenuo u prodor, pao posle kontakta sa Brusom Braunom, a sudije su procenile da je reč o faulu. Iako je utisak, a posebno nakon pregledanog usporenog snimka, da Braun nije napravio prekršaj, bek Orlanda je dobio dva slobodna bacanja i oba realizovao. Na drugoj strani, Džamal Marej je promašio šut za pobedu uz zvuk