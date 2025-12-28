Akcija „Raspiši pobedu“: Biće potrebno nekoliko dana da se prebroje svi listići

Vreme pre 2 sata
Akcija „Raspiši pobedu“: Biće potrebno nekoliko dana da se prebroje svi listići

Na skoro 500 štandova širom Srbije građani su od jutros potpisivali zahtev za raspisivanje izbora u akciji „Raspiši pobedu“ koju su organizovali studenti u blokadi

Pod sloganom „Raspiši pobedu“ studenti u blokadi danas su širom Srbije, u više od sto opština i gradova, na skoro 500 štandova, organizovali akciju prikupljanja potpisa – kako bi proverili koliko građana podržava njihovu borbu, zahtev za raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora i bolje se povezali sa njima. Produžen termin za potpisivanje Zbog velikog odziva građana, akcija je u mnogim gradovima produžena i nekoliko sati nakon planiranog termina. Na skoro 500
