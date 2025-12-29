Parking besplatan za vreme novogodišnjih i božićnih praznika

B92 pre 14 minuta
Parking besplatan za vreme novogodišnjih i božićnih praznika

JKP "Parking servis" obaveštava korisnike svojih usluga da neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada tokom novogodišnjih praznika, u četvrtak i petak, 1. i 2. januara 2026. godine, kao i na Badnji dan i Božić, 6. i 7. januara.

Tih dana će biti zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Milutina Milankovića 134g, navodi se u saopštenju ovog javnog preduzeća. Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks „Međunarodni terminal" biće neprekidno otvoreni tokom praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila. U subotu, 3. januara 2026. godine, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Kako beogradske pijace rade za praznike: Ovo su dežurstva (spisak)

Kako beogradske pijace rade za praznike: Ovo su dežurstva (spisak)

Kurir pre 29 minuta
Praznici u Inđiji: Organizovana dežurstva zdravstvenih službi

Praznici u Inđiji: Organizovana dežurstva zdravstvenih službi

In medija pre 58 minuta
JKP Komunalac Inđija: Izmena rasporeda rada tokom praznika

JKP Komunalac Inđija: Izmena rasporeda rada tokom praznika

In medija pre 1 sat
U Novom Sadu parking besplatan za vreme novogodišnjih i božićnih praznika

U Novom Sadu parking besplatan za vreme novogodišnjih i božićnih praznika

Telegraf pre 1 sat
Evo kako će raditi Dom zdravlja u vreme praznika

Evo kako će raditi Dom zdravlja u vreme praznika

Stav.life pre 1 sat
Besplatno parkiranje u Beogradu i Novom Sadu tokom novogodišnjih i božićnih praznika

Besplatno parkiranje u Beogradu i Novom Sadu tokom novogodišnjih i božićnih praznika

Newsmax Balkans pre 2 sata
Izmenjeno radno vreme JKP „Pogrebne usluge“ tokom novogodišnjih i božićnih praznika

Izmenjeno radno vreme JKP „Pogrebne usluge“ tokom novogodišnjih i božićnih praznika

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BožićBadnji dan

Vojvodina, najnovije vesti »

Deo Sremske Kamenice bez vode

Deo Sremske Kamenice bez vode

Radio 021 pre 9 minuta
Deo Sremske Kamenice bez vode

Deo Sremske Kamenice bez vode

RTV pre 29 minuta
Ivanišević u poseti Garancijskom fondu AP Vojvodine

Ivanišević u poseti Garancijskom fondu AP Vojvodine

RTV pre 34 minuta
Urnebesna komedija „Vaj Faj“ ponovo pred subotičkom publikom

Urnebesna komedija „Vaj Faj“ ponovo pred subotičkom publikom

Subotica.com pre 33 minuta
Retro igre ponovo okupile generacije u Subotici: Održana zimska "Retroteka"

Retro igre ponovo okupile generacije u Subotici: Održana zimska "Retroteka"

Subotica.com pre 8 minuta