Voz iskliznuo iz šina: Najmanje 13 mrtvih, 100 povređenih FOTO/VIDEO

B92 pre 57 minuta
Voz iskliznuo iz šina: Najmanje 13 mrtvih, 100 povređenih FOTO/VIDEO

U železničkoj nesreći u Meksiku poginulo je najmanje 13 osoba, a gotovo 100 ih je povređeno, nakon što je voz u nedelju iskliznuo iz šina u jugoistočnom regionu Oahaka, saopštila je danas meksička mornarica.

Voz, koji se kretao na potezu između Meksičkog zaliva i Tihog okeana, prevozio je 241 putnika i devet članova posade, prenosi Bi-Bi-Si. Ukupno 98 ljudi je povređeno, od kojih je 36 hospitalizovano, navodi se u saopštenju mornarice. Voz je iskliznuo iz šina u krivini blizu grada Nizanda, rekli su zvaničnici. Kako je saopšteno, voz koji povezuje države Oahaka i Verakruz iskočio je iz šina kada je prolazio kroz krivinu blizu Nizande na liniji koja povezuje naselja na
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Voz sa 250 putnika iskočio iz šina: Najmanje 13 mrtvih u železničkoj nesreći u Meksiku (VIDEO)

Voz sa 250 putnika iskočio iz šina: Najmanje 13 mrtvih u železničkoj nesreći u Meksiku (VIDEO)

N1 Info pre 17 minuta
U železničkoj nesreći na jugu Meksika poginulo 13, povređeno skoro 100 ljudi

U železničkoj nesreći na jugu Meksika poginulo 13, povređeno skoro 100 ljudi

RTV pre 1 sat
U železničkoj nesreći na jugu Meksika poginulo 13, povređeno skoro 100 ljudi

U železničkoj nesreći na jugu Meksika poginulo 13, povređeno skoro 100 ljudi

Euronews pre 42 minuta
Voz iskliznuo iz šina, broje se mrtvi! Putnici zapomažu, najmanje 13 stradalih, skoro 100 povređenih u stravičnoj nesreći u…

Voz iskliznuo iz šina, broje se mrtvi! Putnici zapomažu, najmanje 13 stradalih, skoro 100 povređenih u stravičnoj nesreći u Meksiku (foto, video)

Blic pre 1 sat
Železnička nesreća u Meksiku – 13 ljudi poginulo, skoro 100 povređenih

Železnička nesreća u Meksiku – 13 ljudi poginulo, skoro 100 povređenih

RTS pre 2 sata
Meksička vojska na nogama! Stravična nesreća, voz iskliznuo iz šina, broje se mrtvi i povređeni

Meksička vojska na nogama! Stravična nesreća, voz iskliznuo iz šina, broje se mrtvi i povređeni

Telegraf pre 3 sata
U železničkoj nesreći na jugu Meksika povređeno najmanje 15 osoba

U železničkoj nesreći na jugu Meksika povređeno najmanje 15 osoba

Politika pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Meksiko

Svet, najnovije vesti »

CMG: Deset najvažnijih vesti iz Kine u 2025. godini

CMG: Deset najvažnijih vesti iz Kine u 2025. godini

Beta pre 27 minuta
Jedna osoba stradala, tri nestale u prevrtanju čamca s migrantima u Grčkoj

Jedna osoba stradala, tri nestale u prevrtanju čamca s migrantima u Grčkoj

RTV pre 12 minuta
Krvavi protesti u Siriji: Mrtvi i desetine ranjenih, dok bezbednosne snage otvaraju vatru na demonstrante

Krvavi protesti u Siriji: Mrtvi i desetine ranjenih, dok bezbednosne snage otvaraju vatru na demonstrante

Nova pre 2 minuta
Obračun policije i Islamske države na severozapadu Turske, povređeno sedam policajaca

Obračun policije i Islamske države na severozapadu Turske, povređeno sedam policajaca

N1 Info pre 7 minuta
Voz sa 250 putnika iskočio iz šina: Najmanje 13 mrtvih u železničkoj nesreći u Meksiku (VIDEO)

Voz sa 250 putnika iskočio iz šina: Najmanje 13 mrtvih u železničkoj nesreći u Meksiku (VIDEO)

N1 Info pre 17 minuta