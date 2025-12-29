Voz iskliznuo iz šina: Najmanje 13 mrtvih, 100 povređenih FOTO/VIDEO

U železničkoj nesreći u Meksiku poginulo je najmanje 13 osoba, a gotovo 100 ih je povređeno, nakon što je voz u nedelju iskliznuo iz šina u jugoistočnom regionu Oahaka, saopštila je danas meksička mornarica.

Voz, koji se kretao na potezu između Meksičkog zaliva i Tihog okeana, prevozio je 241 putnika i devet članova posade, prenosi Bi-Bi-Si. Ukupno 98 ljudi je povređeno, od kojih je 36 hospitalizovano, navodi se u saopštenju mornarice. Voz je iskliznuo iz šina u krivini blizu grada Nizanda, rekli su zvaničnici. Kako je saopšteno, voz koji povezuje države Oahaka i Verakruz iskočio je iz šina kada je prolazio kroz krivinu blizu Nizande na liniji koja povezuje naselja na