Australijski heroj: 'Moja duša je tražila da zaustavim napadača na plaži Bondi'

Nadležni su rekli da je Ahmed al Ahmed, vlasnik prodavnice, spasao nebrojane živote.

BBC News pre 44 minuta  |  Lana Lam - Sidnej
Entoni Albaneze u poseti Ahmedu al Ahmedu u bolnici
Australijski premijer Entoni Albaneze posetio je u bolnici Ahmeda al Ahmeda, koji je savladao jednog od napadača na plaži Bondi.

Muškarac koji je razoružao napadača optuženog za ubistvo 15 ljudi na proslavi jevrejskog praznika Hanuke na plaži Bondi u Australiji, otkrio je šta mu je prolazilo kroz glavu u trenucima herojskog čina.

Na snimcima čija je autentičnost potvrđena, Ahmed al Ahmed, vlasnik prodavnice u Sidneju, koji je rođen i odrastao u Siriji, savladao je jednog od dvojice napadača, koji je u ruci imao pištolj.

„Držim ga desnom rukom i počinjem da pričam, da ga upozorim: 'Baci oružje, prestani da radiš to što radiš'", ispričao je otac dvoje dece za CBS Njuz, BBC partnera, u ekskluzivnom intervjuu.

Ahmed, koga je nekoliko puta ranio drugi napadač, rekao je da njegov postupak spasao „mnogo ljudi... ali da mu je i dalje žao zbog izgubljenih života".

Ahmed se setio trenutka kada se suprotstavio Saidu Akramu (50), koji je pucao u ljude okupljane tokom proslave Hanuke na plaži Bondi, u nedelju, 14. decembra.

„Namera mi je bila samo da mu uzmem pištolj, i da ga zaustavim da ne ubija više nedužne ljude."

U napadu je ubijeno 15 ljudi, što je najveći broj stradalih u masovnoj pucnjavi u Australiji od 1996.

Ranjeno je još 40.

Policija je napad proglasila terorističkim činom čija je meta bila jevrejska zajednica.

Policija je ubila Sajia Akrama, dok je njegov sin Navid, drugi osumnjičeni napadač hospitalizovan posle napada.

On je optužen za 59 krivičnih dela, među kojima je ubistvo 15 ljudi i teroristički napad.

Ahmed je opisao o čemu je razmišljao pre nego što je zaustavio napadača, čime je, po rečima nadležnih i političara, spasao brojne živote.

„Emotivno, nešto radim, odnosno osećam nešto, neku snagu u mom telu, mozgu", rekao je Ahmed.

„Ne želim da gledam ljude koji ginu ispred mene, ne želim da vidim krv, ne želim da slušam njegovo oružje, ne želim da gledam kako ljudi vrište i beže, moleći za pomoć.

„Moja duša od mene traži da to učinim."

Nekoliko dana posle pucnjave, dok je još bio u bolnici, Ahmed je dobio ček na 1,7 miliona dolara, zahvaljujući donacijama desetina hiljada ljudi koje je dirnuo njegov čin.

On je ranjen više puta u rame i bile su mu potrebne tri operacije.

Australijski premijer Entoni Albaneze posetio je Ahmeda u bolnici opisujući ga kao čoveka koji predstavlja „najbolje od naše zemlje", dok ga je premijer Novog Južnog Velsa Kris Mins nazvao „herojem u stvarnom životu".

Ahmedovi roditelji rekli su ranije za BBC na arapskom da je njihov sin bio „vođene sopstvenim osećanjem, savešću i ljudskošću".

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 12.29.2025)

