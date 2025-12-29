Dinić (ZLF): Ostavke četiri člana REM-a pokazale da proces izbora tog tela nema legitimitet

Beta pre 14 minuta

Poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Rastislav Dinić ocenio je da su ostavke četiri člana Regulatornog tela za elektronske medije (REM) koje su podneli 19. decembra "ozbiljan alarm" i da pokazuju da proces izbora članova "nema legitimitet".

"Imali smo šansu da društveno-političku krizu u kojoj se nalazi Srbija krenemo da rešavamo kroz jedan zajednički i koordinisan proces. Svi su želeli da učestvuju u ovom procesu, svi su doprineli i na kraju je vlast uspela sve da pokvari", kazao je on na sednici skupštinskog Odbora za kulturu i inforimisanje na kojoj je doneta odluka o novom procesu izbora kandidata REM-a.

Dodao je da se vlast boji Evropske unije i da ima problem zbog procesa izbora članova saveta REM-a.

"Najbolji dokaz stanja elektronskih medija u Srbiji je što studenti u blokadi danas nisu pozvani ni na jednu televiziju sa nacionalnom frekvencijom", rekao je Dinić.

(Beta, 29.12.2025)

Povezane vesti »

Odbor za kulturu i informisanje usvojio pokretanje postupka za predlaganje kandidata za REM

Odbor za kulturu i informisanje usvojio pokretanje postupka za predlaganje kandidata za REM

Cenzolovka pre 24 minuta
Odbor za kulturu i informisanje pokrenuo postupak za izbor četiri nova člana Saveta REM-a

Odbor za kulturu i informisanje pokrenuo postupak za izbor četiri nova člana Saveta REM-a

Blic pre 34 minuta
Dinić posle sednice: Dobićemo ponovo jedan kontrolisani režimski REM, proces izbora članova izgubio legitimitet

Dinić posle sednice: Dobićemo ponovo jedan kontrolisani režimski REM, proces izbora članova izgubio legitimitet

N1 Info pre 54 minuta
U Skupštini Srbije pokrenut postupak za izbor četiri člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije

U Skupštini Srbije pokrenut postupak za izbor četiri člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije

Slobodna Evropa pre 2 sata
Odbor za kulturu i informisanje pokrenuo postupak za izbor četiri člana Saveta REM-a

Odbor za kulturu i informisanje pokrenuo postupak za izbor četiri člana Saveta REM-a

RTS pre 2 sata
Odbor za kulturu i informisanje usvojio pokretanje postupka za predlaganje kandidata za REM

Odbor za kulturu i informisanje usvojio pokretanje postupka za predlaganje kandidata za REM

N1 Info pre 2 sata
Dinić: Ostavke četiri člana REM pokazale da proces izbora tog tela nema legitimitet

Dinić: Ostavke četiri člana REM pokazale da proces izbora tog tela nema legitimitet

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzboriREM

Politika, najnovije vesti »

Maksimalan učinak Srpske liste, Vučić čestitao Srbima; Počelo brojanje glasova za kandidate za poslanike

Maksimalan učinak Srpske liste, Vučić čestitao Srbima; Počelo brojanje glasova za kandidate za poslanike

RTV pre 34 minuta
Nenezić: Rezultat Samoopredeljenja nije iznenađenje, Kurti školski pokazao kako se izbori dobijaju

Nenezić: Rezultat Samoopredeljenja nije iznenađenje, Kurti školski pokazao kako se izbori dobijaju

N1 Info pre 19 minuta
Proizvođači mleka iz Kraljeva u utorak građanima dele mleko, a prosuće više tona pred gradsku upravu

Proizvođači mleka iz Kraljeva u utorak građanima dele mleko, a prosuće više tona pred gradsku upravu

N1 Info pre 4 minuta
Administrativni odbor kaznio Lazovića, uskladio zarade poslanicima i predsedniku

Administrativni odbor kaznio Lazovića, uskladio zarade poslanicima i predsedniku

RTV pre 9 minuta
Dinić (ZLF): Ostavke četiri člana REM-a pokazale da proces izbora tog tela nema legitimitet

Dinić (ZLF): Ostavke četiri člana REM-a pokazale da proces izbora tog tela nema legitimitet

Beta pre 14 minuta