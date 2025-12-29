Lazović (ZLF): Srbija bi mogla u EU do 2032. godine, ako bismo smenili SNS

Beta pre 42 minuta

 Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović ocenio je danas da bi Srbija mogla da postane članica Evropske unije (EU) do 2032. godine, ukoliko bi Srpska napredna stranka (SNS) bila smenjena sa vlasti i ukoliko bi, prema njegovim rečima, bila formirana proevropska vlada.

"Oni bi voleli da smo zauvek u ovom stanju između, jer ako bi se primenili strogi EU standardi na slobodu medija ili unapredili izborni uslovi, SNS nikada ne bi dobio izbore, a ako bi imali vladavinu prava, pola vrha države bilo bi u zatvoru", kazao je Lazović za list "Danas".

On je, povodom rezultata istraživanja Centra savremene politike, rekao da je deo građana s pravom nezadovoljan zbog višegodišnje stagnacije integracija.

Istraživanje pokazuje da bi za pristupanje u EU glasalo 35,8 odsto građana Srbije, a protiv 33 odsto, dok više od petine ispitanika, 22,4 odsto ne zna kako bi glasalo, Lazović je 

"Svoju ulogu u tome su imali i zvaničnici Evropske unije, koji su na to okretali glavu. Ipak uspeli smo da to promenimo. Odnos EU prema naprednjačkom režimu se menja. Upravo nas očekuje specijalna misija Evropskog parlamenta, koja dolazi nakon najoštrijeg izveštaja Evropske komisije i dve rezolucije EP u kojima su opozicione partije imale veliki doprinos", rekao je Lazović.

(Beta, 29.12.2025)

Ključne reči

Evropska UnijaSrpska napredna strankaSNSEURadomir Lazović

