Marsenić (Novi DSS): Vučić u Ćacilend ulazi kao na privatnu žurku, ostali građani ne

Beta pre 44 minuta

 Potpredsednik Nove demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Predrag Marsenić ocenio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tretirao šatorsko naselje ispred Skupštine kao privatnu žurku na koju je on mogao da dođe kada god poželi, dok ostali građani nisu.

Marsenić je za televiziju Blic izjavio da građani zbog šatorskog naselja, koji je stajao gotovo 10 meseci, nisu mogli normalno da funkcionišu.

"On je navodno zamolio ljude da se uklone sa tog prostora iako svi znamo da ih je on i okupio i raspustio. Tamo su se okupljali ljudi zato što se Vučić, kao nekada Cezar u Rimu, uplašio za svoju bezbednost pa je pokušao da napravi svoju pretorijansku gardu. U Ćacilendu je bilo mnogo naoružanih kriminalaca", naveo je Marsenić.

Ocenio je da se Vučić danas obraća govorom mržnje nazivajući ljude "ustašama zbog toga što su protiv njega".

(Beta, 29.12.2025)

