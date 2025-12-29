PSG i NPS: Slobodni mediji i slobodni izbori ključni za uspostavljanje pravne države

Potpredsednica Narodnog pokreta Srbije (NPS) Ana Jakovljević ocenila je da su prva dva koraka koja su ključna za uspostavljanje pravne države slobodni mediji i slobodni izbori.

"Ono što je nakon 13 godina jasno je da ova vlast neće ništa od navedenog učiniti, zato što bi drugačije društveno uređenje uspostavilo kulturu rezultata u kojoj bi se jasno merio učinak predstavnika vlasti kada je u pitanju životni standard građana", kazala je Jakovljević za list "Danas".

Navela je da vlast prikazuje EU kao "ucenitelja" i dodala da je potrebna promena narativa prema pridruživanju Srbije EU.

"Iako je zvanična politika Srbije pridruživanje Evropskoj uniji i Srbija dominantno zavisi od saradnje sa njom, vlast je prikazuje kao ucenitelja, dok su nam kao prijatelji prikazani svi drugi koji vrlo malo ili uopšte ne doprinose suštinskom razvoju naše zemlje", rekla je ona.

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović ocenio je danas da bi na referendumu za ulazak Srbije u Evropsku uniju (EU) većina građana glasala za.

"Činjenica je da su građani umorni zbog beskonačnog procesa i da su mnogi izgubili veru da će doživeti ulazak Srbije u EU, ali se sada zaista otvara prostor da to i učinimo u narednih par godina", naveo je Grbović.

Povodom rezultata istraživanja Centra savremene politike, koje pokazuje da bi za pristupanje u EU glasalo 35,8 odsto građana Srbije, a protiv 33 odsto, dok više od petine ispitanika, 22,4 odsto ne zna kako bi glasalo, ocenio je da su "rezultati na nivou čuda, imajući u vidu antievropsku kampanju u naprednjačkim medijima".