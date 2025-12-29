U 2025. Air Serbia ostvarila najveći broj prevezenih putnika u istoriji kompanije

Biznis.rs pre 1 sat  |  Redakcija Biznis.rs
U 2025. Air Serbia ostvarila najveći broj prevezenih putnika u istoriji kompanije

Oboren rekord star 38 godina

Nacionalna avio-kompanija Air Serbia objavila je da je u 2025. godini ostvarila istorijski uspeh, oborivši rekord koji je 1987. godine postavio nekadašnji JAT sa 4,53 milona prevezenih putnika, čime je, kako je istaknuto, potvrdila poziciju najbrže rastuće avio-kompanije u regionu. „Tokom ove godine Air Serbia je zabeležila najveći obim saobraćaja od svog osnivanja, zahvaljujući kontinuiranom širenju mreže destinacija, povećanju frekvencija letova i stalnom
Otvori na biznis.rs

Povezane vesti »

Air Serbia oborila JAT-ov rekord: U 2025. najveći broj prevezenih putnika u istoriji kompanije

Air Serbia oborila JAT-ov rekord: U 2025. najveći broj prevezenih putnika u istoriji kompanije

Ekapija pre 30 minuta
Er Srbija oborila rekord JAT-a u broju prevezenih putnika

Er Srbija oborila rekord JAT-a u broju prevezenih putnika

Nova pre 1 sat
Er Srbija: U 2025. najveći broj prevezenih putnika u istoriji kompanije

Er Srbija: U 2025. najveći broj prevezenih putnika u istoriji kompanije

N1 Info pre 2 sata
Pao rekord JAT-a iz 1987. godine: Er Srbija oborila istorijski rezultat po broju prevezenih putnika

Pao rekord JAT-a iz 1987. godine: Er Srbija oborila istorijski rezultat po broju prevezenih putnika

Aero.rs pre 1 sat
ER Srbija oborila rekord nekadašnjeg JAT-a sa 4.531.000 prevezenih putnika

ER Srbija oborila rekord nekadašnjeg JAT-a sa 4.531.000 prevezenih putnika

RTV pre 2 sata
Er Srbija: U 2025. najveći broj prevezenih putnika u istoriji kompanije

Er Srbija: U 2025. najveći broj prevezenih putnika u istoriji kompanije

Danas pre 1 sat
Er Srbija oborila rekord nekadašnjeg JAT-a sa 4.531.000 prevezenih putnika

Er Srbija oborila rekord nekadašnjeg JAT-a sa 4.531.000 prevezenih putnika

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FrekvencijeJATAir Serbiaturizamsrbija

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić obilazi radove na delu Dunavskog koridora kod Golupca

Vučić obilazi radove na delu Dunavskog koridora kod Golupca

RTV pre 1 minut
Proglašeni dobitnici UEPS priznanja za 2025 – 65 godina mladi

Proglašeni dobitnici UEPS priznanja za 2025 – 65 godina mladi

Nova ekonomija pre 30 minuta
Da li je Badnji dan neradan? Preporuka Vlade izazvala zabunu među građanima i poslodavcima

Da li je Badnji dan neradan? Preporuka Vlade izazvala zabunu među građanima i poslodavcima

OK radio pre 30 minuta
Država daje milione evra za izgradnju luksuznih hotela pod međunarodnim brendovima u Srbiji

Država daje milione evra za izgradnju luksuznih hotela pod međunarodnim brendovima u Srbiji

N1 Info pre 10 minuta
Kupovina bez granica: Zašto kupujete stvari koje vam ne trebaju?

Kupovina bez granica: Zašto kupujete stvari koje vam ne trebaju?

Bonitet pre 20 minuta