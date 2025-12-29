U 2025. Air Serbia ostvarila najveći broj prevezenih putnika u istoriji kompanije
Biznis.rs pre 1 sat | Redakcija Biznis.rs
Oboren rekord star 38 godina
Nacionalna avio-kompanija Air Serbia objavila je da je u 2025. godini ostvarila istorijski uspeh, oborivši rekord koji je 1987. godine postavio nekadašnji JAT sa 4,53 milona prevezenih putnika, čime je, kako je istaknuto, potvrdila poziciju najbrže rastuće avio-kompanije u regionu. „Tokom ove godine Air Serbia je zabeležila najveći obim saobraćaja od svog osnivanja, zahvaljujući kontinuiranom širenju mreže destinacija, povećanju frekvencija letova i stalnom