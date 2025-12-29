"Revolucija? Pusti snovi" Vučić: Za nas će izbori biti veoma teški, ali ni njima neće biti laki (video)

Blic pre 1 sat
"Revolucija? Pusti snovi" Vučić: Za nas će izbori biti veoma teški, ali ni njima neće biti laki (video)

"Za nas će izbori biti veoma teški, posle toliko godina na vlasti, ali njima neće biti laki", rekao je Vučić Vučić je obišao radove na izgradnji dela Dunavskog koridora "Znaju oni da ne mogu da pobede na izborima.

Zato traže 'Daj nam izbore, a mi ćemo opet da organizujemo revoluciju'. Ali da vam kažem, pusti snovi. Nema tu velike filozofije. Za nas će izbori biti veoma teški, posle toliko godina na vlasti, ali njima neće biti laki. A to revolucije, pa će nešto da ruše, pa oni izađu na ulicu, pa nekog tuku, ubijaju... Taj film zaboravite. Taj film prestao da se prikazuje u bioskopu," rekao je danas u Golupcu predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je obišao radove na
