Telo vezali kanapom, selotejp trakama i pertlama Otkrivamo nove detalje ubistva kod Vrbasa: Žrtva imala povrede glave, ne zna se koliko je bio mrtav!

Muškarac je imao povrede glave, ali još uvek nije poznat uzrok smrti Osumnjičeni su od žrtve ukrali nakit, sat i automobil Telo A.S. (55) iz Odžaka pronađeno je juče na nekategorizovanom putu u okolini Vrbasa vezano za rampu u blizini jednog salaša, saznaje "Blic".

Zbog sumnje da su počinili ubistvo, policija je uhapsila M.D.(43) iz Odžaka i Z.K. (28) iz okoline Sombora. Sumnja se da su oni usmrtili A.S. i da su ukrali od njega nakit, sat i automobil. - Osumnjičeni su ga vezali pertlama, selotejp trakama i kanapom za rampu. Sumnja se da je upravo nekategorizovan put koji se nalazi među njivama osumnjičenima bio zgodan za skrivanje zločina - kaže izvor "Blica" upoznat sa istragom. Kako tvrdi naš izvor, A.S. je pronađen sa