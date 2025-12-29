Vatreni kostim i telo od milion dolara: Maja Berović u besnom džipu stigla na nastup u Beogradu: svima pale vilice kad su je videli, ne skida osmeh sa lica

Otkrila je da često trenira i nedavno je smršala 5 kilograma koristeći specijalni režim ishrane.

Maja je u braku sa Alenom Dragosavom od 2016. godine, a 2022. postali su roditelji sina Lava. Maja Berović još jednom je pokazala zašto važi za jednu od najatraktivnijih i najpopularnijih pevačica na regionalnoj sceni. Pred veliki nastup u Beogradu večeras, Maja je stigla u luksuznom džipu. Maja Berović je bila obučena u vatreni kostim koji je savršeno istakao njenu figuru, dok je samopouzdanje nosila s lakoćom i osmehom koji nije skidala sa lica. Elegantna,