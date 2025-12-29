Koga obavezuju e-otpremnice od 1. januara? Neće zaobići ni male firme

Bloomberg Adria pre 19 minuta  |  Bojana Lazarević
Nakon uvođenja elektronskih faktura pre nekoliko godina, Srbija ulazi u novu fazu digitalizacije robnog prometa - ovaj put kroz sistem elektronskih otpremnica, čija se primena očekuje od 1. januara 2026. godine.

Reč je o reformi koja bi trebalo da promeni način na koji se evidentira kretanje robe, uz bolju kontrolu, smanjenje administrativnih troškova, efikasnije suzbijanje sive ekonomije, kao i uštedu vremena i papira. U Ministarstvu finansija za Bloomberg Adriju pojašnjavaju da se sistem e-otpremnica nadovezuje na sistem e-faktura, ali da ne predstavlja isti sistem. U okviru SEF-a moguće je kreirati nacrt e-fakture na osnovu jedne ili više e-otpremnica, kao i obrnuto:
Bloomberg Adria pre 19 minuta
Bloomberg Adria pre 7 sati
Bloomberg Adria pre 8 sati
Bloomberg Adria pre 10 sati
Bloomberg Adria pre 17 sati
Bloomberg Adria pre 19 minuta
Velike priče pre 1 sat
Velike priče pre 1 sat
Velike priče pre 1 sat
RTS pre 29 minuta