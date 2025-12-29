Pregled berze - rekordna nedelja za plemenite metale, S&P 500 takođe blizu rekorda

Iako je prošle nedelje trgovanje na berzama bilo ograničeno zbog božićnih praznika, berzanskih vesti nije manjkalo.

Na globalnim tržištima beleženi su rekordi – od zlata i srebra do bakra, dok se američki indeks S&P 500 kretao nadomak rekordnih vrednosti. Idemo redom. Zlato i srebro skočili su na rekordne nivoe. Tenziје u Venecueli, gde su SAD blokirale naftne tankere i pojačale pritisak na vladu Nicolás Maduro, povećale su privlačnost plemenitih metala kao sigurnog utočišta. U Africi su SAD izvele snažan i smrtonosan udar protiv terorističke grupe u Nigeriji, što je dodatno