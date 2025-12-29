Kakvo nas vreme očekuje u novogodišnjoj noći?

Danas pre 2 sata  |  D. D.
Kakvo nas vreme očekuje u novogodišnjoj noći?

U novogodišnjoj noći očekuje se suvo i hladno vreme, ponegde sa kratkotrajnim snegom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda u sredu, 31. decembra uveče na severu, a u toku noći i u četvrtak ujutru i u ostalim krajevima očekuje se naoblačenje, ponegde sa kratkotrajnim snegom. U četvrtak, 1. januara tokom dana suvo. Minimalna temperatura biće minus 4 stepena, a najviša do jedan stepen. U petak, 2. januara sledi novo naoblačenje, koje će mestimično usloviti sneg, a u nižim predelima ponegde i kišu. Za vikend, 3. i 4. januara će uglavnom
