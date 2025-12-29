Prvi fer izbori na ulicama Srbije: Studenti za Danas otkrivaju kako je prošla akcija prikupljanja potpisa

Danas pre 1 sat  |  N. Vukajlović - A. Latas
Prvi fer izbori na ulicama Srbije: Studenti za Danas otkrivaju kako je prošla akcija prikupljanja potpisa

Cela Srbija je juče, 28. decembra, bila na ulicama.

Građani su potpisivali peticiju za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, i istovremeno dali podršku studentskoj listi. Studenti u blokadi sa univerziteta u Beogradu i Novom Sadu za Danas su otkrili kako je akcija prošla, ali i koji su naredni planovi. Prva akcija ove vrste održana je juče, nakon što su studenti u maju zatražili vanredne izbore, i najavili formiranje studentske izborne liste na kojoj će biti kandidati koje su izabrali studentski plenumi
