Bolomboj stigao u Beograd: "Jedva čekam da se vratim na teren"

Džoel Bolmboj, centar Crvene zvezde, vratio se u Beograd i pojavio na novogodišnjem koktelu kluba.

Bolomboj je sve bliže i povratku na teren, a o tome je pričao i predsednik kluba Željko Drčelić na koktelu, kao i trener Saša Obradović u više navrata. "Kada se vrati Bolomboj, biće mesta za sve. Treneri svaki dan sede i sastanče i razmišljaju o sto situacija, bićemo spremni da u trenutku kada on dođe bude što spremniji da uđe u trenažni proces. Ne samo on, već i Rivero, planirani prvi centar, Dobrić kao reprezentativac, koji je došao sa povredom iz reprezentacije.