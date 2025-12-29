Bolomboj stigao u Beograd: "Jedva čekam da se vratim na teren"

Dnevnik pre 15 minuta
Bolomboj stigao u Beograd: "Jedva čekam da se vratim na teren"

Džoel Bolmboj, centar Crvene zvezde, vratio se u Beograd i pojavio na novogodišnjem koktelu kluba.

Bolomboj je sve bliže i povratku na teren, a o tome je pričao i predsednik kluba Željko Drčelić na koktelu, kao i trener Saša Obradović u više navrata. "Kada se vrati Bolomboj, biće mesta za sve. Treneri svaki dan sede i sastanče i razmišljaju o sto situacija, bićemo spremni da u trenutku kada on dođe bude što spremniji da uđe u trenažni proces. Ne samo on, već i Rivero, planirani prvi centar, Dobrić kao reprezentativac, koji je došao sa povredom iz reprezentacije.
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Au, kakvo iznenađenje: Drčelić uzeo mikrofon i najavio igrača koji bi mogao da bude ključan za Zvezdu ove sezone!

Au, kakvo iznenađenje: Drčelić uzeo mikrofon i najavio igrača koji bi mogao da bude ključan za Zvezdu ove sezone!

Hot sport pre 24 minuta
Džoel Bolomboj se vratio!

Džoel Bolomboj se vratio!

Sport klub pre 39 minuta
"Ovaj čovek će pomoći Zvezdi da osvoji Evroligu": Željko Drčelić iznenadio sve, izveo Džoela Bolomboja na binu

"Ovaj čovek će pomoći Zvezdi da osvoji Evroligu": Željko Drčelić iznenadio sve, izveo Džoela Bolomboja na binu

Mondo pre 34 minuta
Iznenađenje večeri - Džoel Bolomboj!

Iznenađenje večeri - Džoel Bolomboj!

Sportske.net pre 39 minuta
Velika vest za navijače Zvezde, najavljen povratak Džoela Bolomboja

Velika vest za navijače Zvezde, najavljen povratak Džoela Bolomboja

Nova pre 29 minuta
Crvena zvezda morala da poveća budžet! Željko Drčelić bez dlake na jeziku!

Crvena zvezda morala da poveća budžet! Željko Drčelić bez dlake na jeziku!

Kurir pre 19 minuta
Zvezdaši, radujte se! Vratio se Džoel Bolomboj, a ovo je njegova poruka...

Zvezdaši, radujte se! Vratio se Džoel Bolomboj, a ovo je njegova poruka...

Večernje novosti pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaSaša ObradovićŽeljko Drčelić

Sport, najnovije vesti »

Košarkaši Spartaka pobedili Zadar u 12. kolu ABA lige

Košarkaši Spartaka pobedili Zadar u 12. kolu ABA lige

RTV pre 25 minuta
Loše vesti za Srbiju pred Evropsko prvenstvo

Loše vesti za Srbiju pred Evropsko prvenstvo

Vesti online pre 5 minuta
Au, kakvo iznenađenje: Drčelić uzeo mikrofon i najavio igrača koji bi mogao da bude ključan za Zvezdu ove sezone!

Au, kakvo iznenađenje: Drčelić uzeo mikrofon i najavio igrača koji bi mogao da bude ključan za Zvezdu ove sezone!

Hot sport pre 24 minuta
Bolomboj stigao u Beograd: "Jedva čekam da se vratim na teren"

Bolomboj stigao u Beograd: "Jedva čekam da se vratim na teren"

Dnevnik pre 15 minuta
Zajc ostao bez drugog mesta u Oberstdorfu, imao tri milimetra duži dres od dozvoljenog

Zajc ostao bez drugog mesta u Oberstdorfu, imao tri milimetra duži dres od dozvoljenog

Radio 021 pre 10 minuta