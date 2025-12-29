U novogodišnoj noći baš hladno, pa onda zapanjujuća promena! Biće i 15 stepeni, evo i kada nas očekuje temperaturni šok!

U utorak stiže pad temperature, a posle sunčanog prepodneva, posle podne i uveče prolazno naoblačenje, ponegde sa kratkotrajnim snegom.

Najhladniji dan biće sreda. Očekuje se promenljivo oblačno, ponegde sa slabim snegom, uglavnom na istoku i jugu, dok će na severu tokom dana biti sunčano Temperatura oko 0 stepeni. U novogodišnjoj noći sa severa prolazno naoblačenje, tek ponegde sa slabim i kratkotrajnom snegom, ali se ne očekuju značanije snežne padavine, niti formiranje snežnog pokrivača, a i u većini mesta ostaće suvo. Novogodišnja noć biće veoma hladna. Minimalna temperatura kretaće se od -10