Entoni Džošua povređen u saobraćajnoj nesreći u kojoj su život izgubile dve osobe (VIDEO)

Tragična saobraćajna nesreća sa dva smrtna ishoda dogodila se danas u Nigeriji, kada je automobil u kojem se nalazio britanski bokser Entoni Džošua (36) udario u parkirano vozilo na autoputu Lagos-Ibadan u oblasti Makun, saveznoj državi Ogun.

Čuveni teškaš iz Votforda, koji ima nigerijske korene, došao je u domovinu njegovih roditelja kako bi proslavio pobedu u egzibiciji nad Džejkom Polom, ali je povratak Britanca, nažalost, upao u žižu javnosti zbog svih pogrešnih razloga. Dok se nalazio na mestu iza vozača u SUV automobilu marke "Lexus", vozilo je udarilo u stacionirani kamion, kada su život izgubile dve osobe. Sa druge strane, Britanac je prošao sa lakšim povredama, iako su slike sa lica mesta,