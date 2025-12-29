Uklonjeni šatori na ulici ispred Skupštine, u sredu otvaranje novogodišnjeg seoceta

Glas Zaječara pre 4 sati  |  Izvor: N1
Uklonjeni šatori na ulici ispred Skupštine, u sredu otvaranje novogodišnjeg seoceta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u nedelju uveče početi uklanjanje šatora sa platoa ispred Narodne skupštine i da će na tom mestu biti postavljeno novogodišnje seoce, dok će Trg Nikole Pašića biti otvoren za saobraćaj tek posle Nove godine.

Kako je potvrdila naša reporterka, tokom noći su uklonjeni svi šatori koji su se nalazili na kolovozu, a trenutno se postavlju konstrukcije novih kućica koje će biti deo najavljenog novogodišnjeg seoceta. Majstori su nezvanično potvrdili da će radovi biti završeni sutra, tako da se otvaranje novogodišnjeg seoceta očekuje 31. decembra. Nakon devet meseci, plato ispred Narodne skupštine biće uskoro dostupan za sve građane, a pristalice SNS - a su sinoć povodom
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Uklonjeni šatori ispred Narodne skupštine, radnici postavljaju montažne objekte za Novu godinu (FOTO)

Uklonjeni šatori ispred Narodne skupštine, radnici postavljaju montažne objekte za Novu godinu (FOTO)

Danas pre 2 sata
Uklonjeni šatori ispred Skupštine, postavljeni štandovi za Novu godinu

Uklonjeni šatori ispred Skupštine, postavljeni štandovi za Novu godinu

NIN pre 4 sati
Uklonjeni šatori Ćacilenda ispred Skupštine Srbije, postavljaju se montažni objekti

Uklonjeni šatori Ćacilenda ispred Skupštine Srbije, postavljaju se montažni objekti

Radio 021 pre 4 sati
(FOTO) Uklonjeni šatori ispred Skupštine Srbije, postavljaju se objekti za Božićno selo

(FOTO) Uklonjeni šatori ispred Skupštine Srbije, postavljaju se objekti za Božićno selo

Newsmax Balkans pre 4 sati
Uklonjeni šatori ispred Skupštine, niče “novogodišnje seoce”

Uklonjeni šatori ispred Skupštine, niče “novogodišnje seoce”

Bujanovačke pre 5 sati
Kako izgleda prostor ispred Narodne skupštine nakon uklanjanja šatora: Saobraćaj se očekuje od 5. januara (VIDEO)

Kako izgleda prostor ispred Narodne skupštine nakon uklanjanja šatora: Saobraćaj se očekuje od 5. januara (VIDEO)

Euronews pre 4 sati
(FOTO/ VIDEO) Uklonjeni šatori na ulici ispred Skupštine, u sredu otvaranje novogodišnjeg seoceta

(FOTO/ VIDEO) Uklonjeni šatori na ulici ispred Skupštine, u sredu otvaranje novogodišnjeg seoceta

N1 Info pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSNSPredsednik SrbijeNova godinacacilendsatori

Politika, najnovije vesti »

Maksimalan učinak Srpske liste, Vučić čestitao Srbima; Počelo brojanje glasova za kandidate za poslanike

Maksimalan učinak Srpske liste, Vučić čestitao Srbima; Počelo brojanje glasova za kandidate za poslanike

RTV pre 34 minuta
Nenezić: Rezultat Samoopredeljenja nije iznenađenje, Kurti školski pokazao kako se izbori dobijaju

Nenezić: Rezultat Samoopredeljenja nije iznenađenje, Kurti školski pokazao kako se izbori dobijaju

N1 Info pre 19 minuta
Proizvođači mleka iz Kraljeva u utorak građanima dele mleko, a prosuće više tona pred gradsku upravu

Proizvođači mleka iz Kraljeva u utorak građanima dele mleko, a prosuće više tona pred gradsku upravu

N1 Info pre 4 minuta
Administrativni odbor kaznio Lazovića, uskladio zarade poslanicima i predsedniku

Administrativni odbor kaznio Lazovića, uskladio zarade poslanicima i predsedniku

RTV pre 9 minuta
Dinić (ZLF): Ostavke četiri člana REM-a pokazale da proces izbora tog tela nema legitimitet

Dinić (ZLF): Ostavke četiri člana REM-a pokazale da proces izbora tog tela nema legitimitet

Beta pre 14 minuta