Uklonjeni šatori na ulici ispred Skupštine, u sredu otvaranje novogodišnjeg seoceta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u nedelju uveče početi uklanjanje šatora sa platoa ispred Narodne skupštine i da će na tom mestu biti postavljeno novogodišnje seoce, dok će Trg Nikole Pašića biti otvoren za saobraćaj tek posle Nove godine.

Kako je potvrdila naša reporterka, tokom noći su uklonjeni svi šatori koji su se nalazili na kolovozu, a trenutno se postavlju konstrukcije novih kućica koje će biti deo najavljenog novogodišnjeg seoceta. Majstori su nezvanično potvrdili da će radovi biti završeni sutra, tako da se otvaranje novogodišnjeg seoceta očekuje 31. decembra. Nakon devet meseci, plato ispred Narodne skupštine biće uskoro dostupan za sve građane, a pristalice SNS - a su sinoć povodom