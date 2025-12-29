Kladionice otpisale Partizan: Valensija ogroman favorit protiv crno-belih!

Teška situacija za srpski klub Partizan u 19. kolu Evrolige gostuje Valensiji kao težak autsajder, uz kvote do 6,50, dok domaćin važi za jednog od najjačih timova na svom terenu.

Crno-beli dolaze u Španiju dan posle ubedljive pobede nad Splitom u ABA ligi, ali u znatno drugačijem raspoloženju kada je Evroliga u pitanju, jer iza sebe imaju niz teških poraza. Valensija ove sezone gotovo ne greši u svojoj Roig areni, gde je doživela samo jedan poraz, i trenutno se nalazi u samom vrhu evropskog takmičenja. Ekipa iz Španije ima skor 12-6 u Evroligi i drži drugo mesto na tabeli, dok u domaćem prvenstvu zauzima treću poziciju. Takvi rezultati