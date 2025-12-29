Kladionice otpisale Partizan: Valensija ogroman favorit protiv crno-belih!

Hot sport pre 5 sati
Kladionice otpisale Partizan: Valensija ogroman favorit protiv crno-belih!

Teška situacija za srpski klub Partizan u 19. kolu Evrolige gostuje Valensiji kao težak autsajder, uz kvote do 6,50, dok domaćin važi za jednog od najjačih timova na svom terenu.

Crno-beli dolaze u Španiju dan posle ubedljive pobede nad Splitom u ABA ligi, ali u znatno drugačijem raspoloženju kada je Evroliga u pitanju, jer iza sebe imaju niz teških poraza. Valensija ove sezone gotovo ne greši u svojoj Roig areni, gde je doživela samo jedan poraz, i trenutno se nalazi u samom vrhu evropskog takmičenja. Ekipa iz Španije ima skor 12-6 u Evroligi i drži drugo mesto na tabeli, dok u domaćem prvenstvu zauzima treću poziciju. Takvi rezultati
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

"Igrači nisu verovali Željku! Nismo imali za centra, sada odjednom dolazi Pejn..."

"Igrači nisu verovali Željku! Nismo imali za centra, sada odjednom dolazi Pejn..."

Sportske.net pre 1 sat
Partizan našao centra? Gabonac novi div u reketu umesto Tajrika Džonsa (video)

Partizan našao centra? Gabonac novi div u reketu umesto Tajrika Džonsa (video)

Dnevnik pre 1 sat
"Igrači nisu verovali u Željkove metode, ovo su nove generacije": Obradovićev asistent otkrio veliki problem

"Igrači nisu verovali u Željkove metode, ovo su nove generacije": Obradovićev asistent otkrio veliki problem

Mondo pre 2 sata
Željkov pomoćnik otvorio dušu o Žocu i Partizanu: "Neki nisu voleli njegove metode, on neće trenirati nikoga"

Željkov pomoćnik otvorio dušu o Žocu i Partizanu: "Neki nisu voleli njegove metode, on neće trenirati nikoga"

Telegraf pre 2 sata
Penjaroja zna šta Partizan mora da zaustavi u Valensiji: Posebno nahvalio dve stvari kod rivala

Penjaroja zna šta Partizan mora da zaustavi u Valensiji: Posebno nahvalio dve stvari kod rivala

Nova pre 5 sati
Penjaroja pred meč protiv Valensije: Najvažnije je da iskontrolišemo njihovu tranziciju

Penjaroja pred meč protiv Valensije: Najvažnije je da iskontrolišemo njihovu tranziciju

Radio sto plus pre 6 sati
Kad i gde možete da gledate meč Valensija – Partizan u Evroligi?

Kad i gde možete da gledate meč Valensija – Partizan u Evroligi?

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanSplitValensijaEvroligaABA ligaŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Napadač iz Gane stiže u niški Radnički

Napadač iz Gane stiže u niški Radnički

Južne vesti pre 3 minuta
Martinez veliča Penjaroju: "Pokrenuće Partizan, ali nadam se ne sutra"

Martinez veliča Penjaroju: "Pokrenuće Partizan, ali nadam se ne sutra"

Sportske.net pre 8 minuta
"Promenio sam mišljenje, hoću Zvezdu na Fajnal-foru": Drčelić povećao ambicije, evo da li će biti pojačanja

"Promenio sam mišljenje, hoću Zvezdu na Fajnal-foru": Drčelić povećao ambicije, evo da li će biti pojačanja

Mondo pre 3 minuta
Prvi presek glasanja za NBA Ol-star: Jokić nije prvi ni na Zapadu, još jedna stvar je šokantna

Prvi presek glasanja za NBA Ol-star: Jokić nije prvi ni na Zapadu, još jedna stvar je šokantna

Nova pre 8 minuta
Željko Drčelić: Zvezda je imala ponudu projekta NBA Evropa!

Željko Drčelić: Zvezda je imala ponudu projekta NBA Evropa!

Sport klub pre 8 minuta