Niški Klinički uveo zabranu poseta zbog respiratornih infekcija

Južne vesti pre 3 sata  |  Jelena Canić Milanović
Niški Klinički uveo zabranu poseta zbog respiratornih infekcija

Kako bi se sprečilo širenje respiratornih infekcija kod hospitalizovanih pacijenata, u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu su odlučili da zabrane posete.

Prema podacima „Batuta“, u Srbiji je u prošloj nedelji zabeležena stopa rasta obolelih od oboljenja sličnih gripu pd 55% u odnosu na prethodnu nedelju. Zato sve više zdravstvenih ustanova počinje da zabranjuje posete pacijentima. U cilju prevencije i kontrole širenja respiratornih infekcija kod pacijenata hospitalizovanih na klinikama i na osnovu preporuke Komisije za bolničke infekcije Univerzitetskog kliničkog centra Niš, br. 38472 od 24.12.2025. godine, uvodi se
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

Klinički centar u Nišu zabranio posete pacijentima radi prevencije širenja respiratornih infekcija

Klinički centar u Nišu zabranio posete pacijentima radi prevencije širenja respiratornih infekcija

N1 Info pre 1 sat
Klinički centar u Nišu zabranio posete pacijentima radi prevencije širenja respiratornih infekcija

Klinički centar u Nišu zabranio posete pacijentima radi prevencije širenja respiratornih infekcija

Danas pre 1 sat
Još jedan Urgentni centar u Srbiji zabranio posete. Odluka važi na svim jedinicama bolnice.

Još jedan Urgentni centar u Srbiji zabranio posete. Odluka važi na svim jedinicama bolnice.

Blic pre 1 sat
Raste broj slučajeva respiratornih infekcija: Klinički centar u Nišu zabranio posete pacijentima

Raste broj slučajeva respiratornih infekcija: Klinički centar u Nišu zabranio posete pacijentima

NIN pre 56 minuta
Klinički centar u Nišu zabranio posete pacijentima radi prevencije širenja respiratornih infekcija

Klinički centar u Nišu zabranio posete pacijentima radi prevencije širenja respiratornih infekcija

Serbian News Media pre 51 minuta
Zbog gripa i respiratornih infekcija zabranjene posete u UKC Niš

Zbog gripa i respiratornih infekcija zabranjene posete u UKC Niš

Jugmedia pre 1 sat
U UKC Niš zabranjena poseta pacijentima

U UKC Niš zabranjena poseta pacijentima

Stav.life pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Niš

Regioni, najnovije vesti »

Akcija „Raspiši pobedu“: Studenti skupljali potpise za izbore širom Srbije

Akcija „Raspiši pobedu“: Studenti skupljali potpise za izbore širom Srbije

Mašina pre 31 minuta
Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga uplatio 200.000 dinara NURDOR-u

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga uplatio 200.000 dinara NURDOR-u

Jugmedia pre 26 minuta
Pri kraju izgradnja odmarališta „Bogdan Milanović“ - Novo mesto za radost i odrastanje (FOTO)

Pri kraju izgradnja odmarališta „Bogdan Milanović“ - Novo mesto za radost i odrastanje (FOTO)

InfoKG pre 31 minuta
Na Đačkom trgu za doček Leb i sol

Na Đačkom trgu za doček Leb i sol

Glas Šumadije pre 16 minuta
Narodni muzej u Vranju obeležava tri decenije rada galerije i deset godina Bijenala

Narodni muzej u Vranju obeležava tri decenije rada galerije i deset godina Bijenala

OK radio pre 21 minuta