Niški Klinički uveo zabranu poseta zbog respiratornih infekcija

Kako bi se sprečilo širenje respiratornih infekcija kod hospitalizovanih pacijenata, u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu su odlučili da zabrane posete.

Prema podacima „Batuta“, u Srbiji je u prošloj nedelji zabeležena stopa rasta obolelih od oboljenja sličnih gripu pd 55% u odnosu na prethodnu nedelju. Zato sve više zdravstvenih ustanova počinje da zabranjuje posete pacijentima. U cilju prevencije i kontrole širenja respiratornih infekcija kod pacijenata hospitalizovanih na klinikama i na osnovu preporuke Komisije za bolničke infekcije Univerzitetskog kliničkog centra Niš, br. 38472 od 24.12.2025. godine, uvodi se