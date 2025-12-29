Na Gazeli sve teče, na auto-putu kao podmazano! Na Brankovom nema gužve, jedino na Autokomandi ide malo sporije! Beograđani izgleda već krenuli na praznike foto

Kurir pre 28 minuta  |  Naxi kamere
Na Gazeli sve teče, na auto-putu kao podmazano! Na Brankovom nema gužve, jedino na Autokomandi ide malo sporije! Beograđani…

Prvog radnog dana praznične radne nedelje koja će trajati veoma kratko, u Beogradu u jutarnjem špicu nema većih gužvi sem sporije vožnje na Autokomandi.

I Gazela i Brankov most su prohodni, a GSP saobraća uobičajeno za radni dan. Deo Beograđana se, izgleda, već raspustio i krenuo na praznovanje i zimski raspust. Saobraćaj je pojačan na putevima koji vode ka zimskim centrima i popularnim zimskim turističkim destinacijama, ali se odvija nesmetano, po mestimično vlažnim deonicama. Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je jutros da se na putevima stvaraju kolone i zbog radova. ; Na naplatnim rampama u Srbiji nema
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

AMSS: Gužve na putevima ka zimskim centrima i izletištima

AMSS: Gužve na putevima ka zimskim centrima i izletištima

Moj Novi Sad pre 23 minuta
AMSS: Gužve na putevima ka izletištima, nema čekanja na granici

AMSS: Gužve na putevima ka izletištima, nema čekanja na granici

Radio sto plus pre 3 minuta
AMSS: Gužve na putevima ka izletištima, nema čekanja na granici

AMSS: Gužve na putevima ka izletištima, nema čekanja na granici

Beta pre 58 minuta
AMSS: Gužve na putevima ka izletištima, nema čekanja na granici

AMSS: Gužve na putevima ka izletištima, nema čekanja na granici

Serbian News Media pre 53 minuta
AMSS: Gužve na putevima ka izletištima, nema čekanja na granici

AMSS: Gužve na putevima ka izletištima, nema čekanja na granici

N1 Info pre 1 sat
AMSS poručuje vozačima: Bez dužih zadržavanja na graničnim prelazima, ali oprezno zbog poledice

AMSS poručuje vozačima: Bez dužih zadržavanja na graničnim prelazima, ali oprezno zbog poledice

Dnevnik pre 1 sat
Praznici su počeli: Kakvo je stanje na graničnim prelazima?

Praznici su počeli: Kakvo je stanje na graničnim prelazima?

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

GSPAMSS

Društvo, najnovije vesti »

Zamenica gradonačelnika: Video-nadzor u školama se dobro pokazao, uskoro i u svim državnim vrtićima

Zamenica gradonačelnika: Video-nadzor u školama se dobro pokazao, uskoro i u svim državnim vrtićima

N1 Info pre 13 minuta
"Odbrana struke": Osuđujemo medijsku i političku hajku na tužiteljku Bojanu Savović, zasnovanu na neistinitim navodima

"Odbrana struke": Osuđujemo medijsku i političku hajku na tužiteljku Bojanu Savović, zasnovanu na neistinitim navodima

N1 Info pre 7 minuta
Zagorčavanje

Zagorčavanje

Peščanik pre 18 minuta
PSG i NPS: Slobodni mediji i slobodni izbori ključni za uspostavljanje pravne države

PSG i NPS: Slobodni mediji i slobodni izbori ključni za uspostavljanje pravne države

Danas pre 18 minuta
„Apsolutno nemoguće da SNS pobedi na vanrednim izborima“: Studentkinje nakon akcije Raspiši pobedu

„Apsolutno nemoguće da SNS pobedi na vanrednim izborima“: Studentkinje nakon akcije Raspiši pobedu

Nedeljnik pre 18 minuta