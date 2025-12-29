Noć drame u Beogradu: Tri saobraćajke, jedan požar i jedan pad na gradilištu

U Hitnoj pomoći je rečeno da je dvoje lakše povređenih prevezeno u Urgentni centar i da je jedan udes bio jutros oko 6.30 na Ibarskoj magistrali, kod skretanja za Sremčicu, pa o njemu još nema dodatnih informacija.

Požar se dogodio oko 1.00 u Ripnju i u njemu je lakše povređen jedan muškarac od 60 godina. Pad sa visine dogodio se na gradilištu kod Bulevara JNA u Jajincima, pao je jedan 60-godišnji muškarac i on je prevezen u Urgentni centar. Lekarske ekipe intervenisale su 135 puta, 24 puta na javnom mestu. Za pomoć telefonom, najčešće su se javljali pacijenti sa bolovima u grudima i astmatičari. Kurir.rs/Beta