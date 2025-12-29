Plivački savez nagradio najbolje: Martina Bukvić i Andrej Barna najbolji u 2025! Stjepanoviću nagrada za doprinos srpskom plivanju

Andrej Barna i Martina Bukvić proglašeni su za najbolje plivače u Srbiji za 2025. godinu u izboru Plivačkog saveza Srbije.

Barna je bio šesti u finalu ovogodišnjeg Svetskog prvenstva u trci na 50 metara slobodnim stilom, dok je Bukvić zauzela četvrto mesto na Evropskom prvenstvu do 23. godine. Ministar sporta Zoran Gajić je u obraćanju poželeo plivačicama i plivačima da u budućnosti ostvare još bolje rezultate. On je poručio da Vlada Srbije i Ministarstvo sporta prepoznaju prave sportske grane i Saveze, koji u smislu promocije imaju pozitivan uticaj na omladinu. – Mi u ministarstvu