Ko u Srbiji može da očekuje 13. platu? Ove firme bonusima obraduju radnike na kraju godine

Mondo pre 16 minuta  |  Marina Letić
Ko u Srbiji može da očekuje 13. platu? Ove firme bonusima obraduju radnike na kraju godine

Kraj je godine i mnogi računaju kako da pokriju sve troškove tokom praznika, uključujući i putovanja.

Računicu komplikuje to što dolazi januar, po mnogima najduži mesec u godini u finansijom smislu, u koji mnogi ulaze sa stanjenim novčanicima. Onima koji računaju na bonuse od poslodavca biće lakše da "izađu iz minusa". Ima i onih koji će dobiti 13. platu. Postavlja se pitanje ko u Srbiji može da je očekuje i koliko su poslodavci darežljivi po tom pitanju. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna neto zarada u periodu januar‒septembar 2025. godine,
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Koliko su poslodavci spremni da profit podele sa radnicima: Ko može da računa da će dobiti 13. platu

Koliko su poslodavci spremni da profit podele sa radnicima: Ko može da računa da će dobiti 13. platu

Euronews pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Zavod za statistiku

Najnovije vesti »

Paketići s peškirom, bez igračaka: Opština Novi Beograd platila 81 milion dinara firmi koja se bavi tekstilom

Paketići s peškirom, bez igračaka: Opština Novi Beograd platila 81 milion dinara firmi koja se bavi tekstilom

N1 Info pre 1 minut
Urbanistički pregled godine – izgleda da se nekome baš žuri

Urbanistički pregled godine – izgleda da se nekome baš žuri

Forbes pre 56 minuta
Hitna pomoć: Tri udesa, jedan požar i jedan pad na gradilištu

Hitna pomoć: Tri udesa, jedan požar i jedan pad na gradilištu

N1 Info pre 21 minuta
AMSS: Gužve na putevima ka izletištima, nema čekanja na granici

AMSS: Gužve na putevima ka izletištima, nema čekanja na granici

N1 Info pre 16 minuta
'Sve smo se dogovorili, osim Donbasa, a to će ići teško': Tramp posle razgovora sa Zelenskim

'Sve smo se dogovorili, osim Donbasa, a to će ići teško': Tramp posle razgovora sa Zelenskim

BBC News pre 11 minuta