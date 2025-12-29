Novogodišnji bazar na mestu Ćacilenda: Građani nisu oduševljeni, mada slobodno prolaze - "ovde treba patrijarh da osvešta malo"…

Na mestu šatorskog naselja, tzv. Ćacilenda, ispred Skupštine Srbije danas je osvanuo novogodišnji bazar. Šatori su noćas sklonjeni, a postavljeni montažni objekti, oslikani novogodišnjim i božićnim simbolima. Iako se prvo spekulisalo da će tu da osvane božićno seoce, naposletku će tu ipak biti novogodišnji bazar. Kako navodi reporter N1, naoko sve izgleda lepo, mada je Pionirski park kod Predsedništva i dalje blokiran, a pogled na njega skriva red toaleta toi-toi.