Veterinarska inspekcija u Srbiji pojačano kontroliše proizvodnju i promet hrane

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
Ministarstvao poljoprivrede Srbije saopštilo je danas da veterinarska inspekcija sprovodi pojačan nadzor u svim objektima koji se bave proizvodnjom, preradom, skladištenjem i prometom mesa i proizvoda od mesa, mleka i mlečnih proizvoda, ribe, jaja, kao i mešovitih prehrambenih proizvoda.

Poseban akcenat inspekcijskog nadzora stavlja se na proveru bezbednosti i kvaliteta hrane, porekla sirovina i gotovih proizvoda, proveru ispravnosti deklaracija, rokova trajanja, kao i na proveru uslova čuvanja, skladištenja i izlaganja hrane u maloprodajnim objektima, navedeno je u saopštenju. Istaknuto je da je cilj kontrola zaštita zdravlja potrošača i sprečavanje stavljanja u promet zdravstveno neispravne hrane ili hrane koja bi svojim deklarisanjem ili načinom
MlekoPoljoprivreda

