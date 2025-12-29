Napad dronovima na Putinovu rezidenciju i oštre reakcije Rusije

Naslovi.ai pre 4 minuta

Rusija optužuje Ukrajinu za teroristički napad, dok ruski zvaničnici najavljuju oštre mere i kritikuju ukrajinskog predsednika Zelenskog.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov potvrdio je da su Ukrajinske Oružane snage izvele napad sa 91 dronom na rezidenciju predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, koji su uništeni ruskim PVO sistemima, bez izveštaja o žrtvama ili šteti. Lavrov je najavio reviziju pregovaračke pozicije Rusije i odmazdu. Pravda Beta N1 Info Novi magazin Vesti online NIN

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odbacio je optužbe kao lažne, ističući da Rusija koristi tvrdnje kao izgovor za pripremu budućih udara na Kijev i pozvao građane na oprez. Telegraf B92 Večernje novosti Blic

Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško ocenio je da je napad pokušaj da se poremeti mirovni proces, uz tvrdnju o britanskom uticaju na Ukrajinu. Ruski predsednik Vladimir Putin telefonom je obavestio američkog predsednika Donalda Trampa o napadu, koji je izrazio šok i ogorčenje, dok je Putin naglasio da napad neće ostati bez odgovora. Tramp je, prema pomoćniku Juriju Ušakovu, zahvalan što američka administracija nije Kijevu dala rakete dugog dometa Tomahavk. RTV B92 Večernje novosti Politika Kurir Sputnik

Bivši poslanik Vrhovne rade Artem Dmitruk, koji je pobegao iz Ukrajine, označio je pokušaj napada na Putinovu rezidenciju kao čin državnog terorizma i pozvao da se predsednik Zelenski i njegovo okruženje proglase teroristima. Politika

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit objavila je da je predsednik SAD Donald Tramp imao pozitivan razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u vezi sa Ukrajinom, nakon što je Putin izvestio Trampa o napadu dronovima. Večernje novosti B92 Politika

Putin je na pregovorima sa Trampom stekao diplomatsku prednost u odnosu na ukrajinskog predsednika Zelenskog, navodi se u analizi lista Tajms. Vesti online

Argentinski stručnjak za međunarodne odnose Tadeo Kasteglione ocenio je da napad na Putinovu rezidenciju predstavlja pokušaj atentata i svesnu sabotažu pregovaračkog procesa, ukazujući na postojanje snaga koje žele da prodube sukob. Sputnik

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da odgovor na napad neće biti diplomatski i da kijevski režim ne treba da se nada takvom ishodu, ističući da Zapad daje Kijevu dozvolu za terorističke napade. Sputnik Pravda

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev opisao je ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog kao teroristu i izjavio da će morati da se krije do kraja života zbog napada dronovima na Putinovu rezidenciju. Politika Sputnik

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je američkom kolegi Donaldu Trampu da napad neće ostati bez odgovora. Kurir

Američki predsednik Donald Tramp izrazio je ljutnju zbog napada, navodeći da mu je Putin prenio informaciju o napadu, dok je Kijev negirao umešanost. Tramp je naglasio da nije odobrio isporuku raketa dugog dometa Ukrajini. Kurir Večernje novosti