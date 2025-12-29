Radno vreme beogradskih pijaca i parkirališta tokom praznika

Beogradske zelene pijace u sredu, 31. decembra, radiće uobičajeno, od 6 do 19 časova, a 1. i 7. januara uglavnom neće raditi, najavljeno je iz JKP-a "Beogradske pijace".

Za Novu godinu Božić po julijanskom kalendaru skraćeno će raditi pijace "Zemun", "Banovo brdo", "Bele vode", "Dušanovac" i TC "Novi Beograd", od 6 do 14 časova, a 2. januara će sve zelene pijace i "Beogradski buvljak" (Otvoreni tržni centar "Miljakovac") raditi od 6 do 14 časova. Pijaca "Palilula" u sredu, 31. decembra, radiće od 7 do 20 časova, u petak 2. januara radiće od 6 do 14 časova, dok će u utorak, 6. januara, raditi od 7 do 18 časova. Na pijaci "Dušanovac"