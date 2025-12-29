Tužilaštvo u Novom Sadu uložilo žalbu na odluku o ukidanju optužnice u slučaju ‘Nadstrešnica’

Žalba je izjavljena i u vezi s delom te odluke kojom je navedenim okrivljenima ukinuta mera zabrane napuštanja stana.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je ocenilo posle detaljne analize da je rešenje veća Višeg suda u Novom Sadu od 24. decembra “zahvaćeno brojnim bitnim povredama odredaba krivičnog postupka”, i konstatovalo da nisu navedeni razlozi o svim činjenicama koje su predmet dokazivanja, dok su navedeni razlozi “potpuno nejasni i u znatnoj meri protivrečni”. “Tužilaštvo je našlo da je veće Višeg suda u Novom Sadu u konkretnom slučaju izvelo pogrešan zaključak da nema