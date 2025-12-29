Penjaroja pred Valensiju: Najvažnije je da iskontrolišemo tranziciju i kontranapade

Trener košarkaša Partizana Žoan Penjaroja rekao je dan pred utakmicu u Valensiji da španski tim ima odličnog trenera i da drži jak ritam tokom svih 40 minuta, uz mnogo poseda i šuteva za tri poena.

Poslednju utakmicu u 2025. godini košarkaši Partizana odigraće u utorak od 20.30 protiv Valensije u okviru 19. kola Evrolige. Crno-beli putuju za Španiju nakon ponižavajućeg poraza od Makabija i ubedljivog trijumfa nad ekipom Splita u regionalnoj ABA ligi. Trener Partizana Žoan Penjaroja, koji je protiv Splićana upisao prvu pobedu na klupi crno-belih, rekao je pred polazak za Valensiju da španski tim ima odličnog trenera i da ga ne iznenađuje što beleži odlične