Tramp: Rat u Ukrajini bi mogao da se završi za nekoliko nedelja; Zelenski: Mirovni plan dogovoren 90 odsto

Rat u Ukrajini – 1.405. dan. Postignut je veliki napredak i usklađeno je oko 95 odsto mirovnog plana za okončanje rata, poručio je američki predsednik Donald Tramp nakon sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. Razgovorom na Floridi zadovoljan je i Zelenski koji je rekao da je mirovni plan od 20 tačaka dogovoren 90 odsto. Šef Bele kuće razgovarao i sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ali i sa evropskim liderima.

Kijev: Neutralisana 21 od 25 bespilotnih letelica Ukrajinska PVO neutralisala je 21 od 25 ruskih dronova tokom protekle noći, saopštile su tamošnje vazduhoplovne snage. Prema preliminarnim podacima, bespilkotne letelice oborene na severu, jugu i istoku Ukrajine. Kako se dodaje, preostali dronovi pogodili su dve lokacije. (Ukrinform)