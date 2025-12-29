Uklonjeni šatori ispred Narodne skupštine, postavljaju se objekti za Božićno selo

RTV pre 29 minuta  |  Tanjug
Uklonjeni šatori ispred Narodne skupštine, postavljaju se objekti za Božićno selo

BEOGRAD - Šatori ispred Narodne skupštine, u kojima su od marta bili građani i studenti koji se protive blokadama fakulteta, saobraćajnica i institucija, uklonjeni su, a na tom mestu se postavljaju montažni objekti za Božićno selo, koje će narednih dana biti otvoreno za sve građane.

Uklanjanje šatora počelo je sinoć, a komunalne službe su raščistile prostor ispred Doma Narodne skupštine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je sinoć bio ispred Skupštine Srbije, gde se okupio veliki broj građana, rekao je da će šatori na platou biti uklonjeni, a da će na tom mestu biti postavljeno Božićno selo na dva do četiri dana. Vučić je rekao da će se 3. ili 4. januara plato osloboditi i od ponedeljka 5. januara saobraćaj početi ponovo da se odvija, a
