Veterinarska inspekcija u Srbiji pojačano kontroliše proizvodnju i promet hrane

Šabačke novosti pre 3 sata
Veterinarska inspekcija u Srbiji pojačano kontroliše proizvodnju i promet hrane

Ministarstvao poljoprivrede Srbije saopštilo je danas da veterinarska inspekcija sprovodi pojačan nadzor u svim objektima koji se bave proizvodnjom, preradom, skladištenjem i prometom mesa i proizvoda od mesa, mleka i mlečnih proizvoda, ribe, jaja, kao i mešovitih prehrambenih proizvoda.

Poseban akcenat inspekcijskog nadzora stavlja se na proveru bezbednosti i kvaliteta hrane, porekla sirovina i gotovih proizvoda, proveru ispravnosti deklaracija, rokova trajanja, kao i na proveru uslova čuvanja, skladištenja i izlaganja hrane u maloprodajnim objektima, navedeno je u saopštenju. Istaknuto je da je cilj kontrola zaštita zdravlja potrošača i sprečavanje stavljanja u promet zdravstveno neispravne hrane ili hrane koja bi svojim deklarisanjem ili načinom
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Pojačana inspekcijska kontrola mesa, mleka, jaja i ribe

Pojačana inspekcijska kontrola mesa, mleka, jaja i ribe

Vesti online pre 1 sat
Pojačana inspekcijska kontrola mesa, mleka, jaja i ribe

Pojačana inspekcijska kontrola mesa, mleka, jaja i ribe

RTS pre 1 sat
Pojačana kontrola bezbednosti hrane uoči praznika

Pojačana kontrola bezbednosti hrane uoči praznika

Pressek pre 3 sata
Pred praznike pojačana inspekcijska kontrola mesa, mleka, jaja i ribe

Pred praznike pojačana inspekcijska kontrola mesa, mleka, jaja i ribe

Newsmax Balkans pre 2 sata
Hitan apel inspekcije: Tiče se kupovine hrane uoči praznika

Hitan apel inspekcije: Tiče se kupovine hrane uoči praznika

Blic pre 3 sata
Veterinarska inspekcija u Srbiji pojačano kontroliše proizvodnju i promet hrane

Veterinarska inspekcija u Srbiji pojačano kontroliše proizvodnju i promet hrane

Biznis.rs pre 4 sati
Veterinarska inspekcija u Srbiji pojačano kontroliše proizvodnju i promet hrane

Veterinarska inspekcija u Srbiji pojačano kontroliše proizvodnju i promet hrane

N1 Info pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MlekoPoljoprivreda

Društvo, najnovije vesti »

Press Photo Srbija 2025: Glavna nagrada Andreju Hložanu za fotografiju "Kobre"

Press Photo Srbija 2025: Glavna nagrada Andreju Hložanu za fotografiju "Kobre"

N1 Info pre 35 minuta
Kina nastavlja represiju nad nacionalnim manjinama u provinciji Sinđang

Kina nastavlja represiju nad nacionalnim manjinama u provinciji Sinđang

Beta pre 35 minuta
Milenković: Vučić može da čeka termin za redovne izbore što može da se desi i početkom 2028. godine

Milenković: Vučić može da čeka termin za redovne izbore što može da se desi i početkom 2028. godine

Beta pre 35 minuta
Vučićev „transfer blama“ na Pinku: Šta je sve predsednik izgrešio u govoru o kralju Aleksandru Karađorđeviću i njegovoj ulici…

Vučićev „transfer blama“ na Pinku: Šta je sve predsednik izgrešio u govoru o kralju Aleksandru Karađorđeviću i njegovoj ulici

Danas pre 35 minuta
Gujon: Volonteri iz Francuske stigli na KiM, počeo 56. humanitarni božićni konvoj

Gujon: Volonteri iz Francuske stigli na KiM, počeo 56. humanitarni božićni konvoj

RTV pre 25 minuta