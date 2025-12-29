Na Zapadu razumeju da se strateška inicijativa u Ukrajini u potpunosti nalazi u rukama ruske armije, izjavio je u intervjuu za Sputnjik ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

Šef ruske diplomatije je podvukao da ukrajinske vlasti moraju da dobiju mandat za zaključivanje mirovnih dogovora, što je moguće učiniti jedino kroz održavanje poštenih izbora uz učešće svih zainteresovanih političkih snaga. On smatra da Kijev i njegovi zapadni pokrovitelji moraju da priznaju teritorijalnu realnost, nastalu nakon ulaska Krima, DNR, LNR, Zaporoške i Hersonske oblasti u sastav Rusije. Lavrov je istakao da je prekid vojnog ovladavanja teritorijom