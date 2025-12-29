Vučić: Za manje od godinu dana od Beograda do Golupca za sat i 15 minuta Dunavskim koridorom

Sputnik pre 35 minuta
Vučić: Za manje od godinu dana od Beograda do Golupca za sat i 15 minuta Dunavskim koridorom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će do novembra 2026. biti završena brza saobraćajnica od skretanja sa autoputa Beograd - Niš ka Požarevcu do Golupca i da će od Beograda do Golupca moći da se stigne za samo sat i 15 minuta i da će posle biti nastavljena gradnja Dunavskog koridora ka Brzoj Palanci.

''Ovaj put završićemo do kraja godine sa izgradnjom oba mosta, odnosno sa ukupnom rekonstrukcijom kod skretanja za Požarevac starog mosta i izgradnjom novog mosta'', rekao je Vučić tokom obilaska radova na Dunavskom koridoru kod Golupca. Vučić je rekao da je ovo projekat koji menja život ljudi na istoku Srbije. On je istakao da je izgradnja ovog puta veoma važna za ljude koji dolaze iz dijaspore i unaprediće život građana u ovom kraju. Vučić je istakao da će
PožarevacNišPredsednik SrbijeGolubacsrbijaekonomija

