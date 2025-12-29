Britanija postigla sporazum sa Angolom i Namibijom o povratku migranata

Telegraf pre 50 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Britanija postigla sporazum sa Angolom i Namibijom o povratku migranata

Angola i Namibija saglasile su se da prihvate povratak ilegalnih migranata i kriminalaca, nakon što je britanska vlada zapretila uvođenjem viznih sankcija zemljama koje odbijaju saradnju, saopštilo je britansko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U saopštenju se navodi da je Demokratskoj Republici Kongo ukinuta ubrzana procedura za dobijanje viza, kao i povlašćeni tretman za zvaničnike i donosioce odluka, zbog neispunjavanja zahteva Londona u vezi sa unapređenjem saradnje, preneo je Rojters. Ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud upozorila je da bi Velika Britanija mogla dodatno da pooštri mere, uključujući potpunu obustavu izdavanja viza za DR Kongo, ukoliko se saradnja "hitno ne poboljša".
