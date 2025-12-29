Dobre vesti za Maroko, najbolji igrač spreman za meč sa Zambijom!

Fudbalski reprezentativac Maroka Ašraf Hakimi biće spreman za meč protiv Zambije u trećem kolu grupe A Kupa afričkih nacija, izjavio je danas selektor Maroka Valid Regragi, preneo je Ekip.

Hakimi, koji je član Pari Sen Žermena, povredio je skočni zglob 4. novembra na utakmici Lige šampiona protiv Bajerna. On je od duela sa Bajernom bio van terena, a Regragi je danas na konferenciji za medije najavio da će Hakimi biti u konkurenciji za tim protiv Zambije. Regragi se zahvalio čelnicima Pari Sen Žermena koji su dozvolili Hakimiju da se priključi selekciji Maroka dve nedelje pre početka Kupa afričkih nacija. Utakmica između Maroka i Zambije biće odigrana