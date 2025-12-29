Dobre vesti za Maroko, najbolji igrač spreman za meč sa Zambijom!

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Dobre vesti za Maroko, najbolji igrač spreman za meč sa Zambijom!

Fudbalski reprezentativac Maroka Ašraf Hakimi biće spreman za meč protiv Zambije u trećem kolu grupe A Kupa afričkih nacija, izjavio je danas selektor Maroka Valid Regragi, preneo je Ekip.

Hakimi, koji je član Pari Sen Žermena, povredio je skočni zglob 4. novembra na utakmici Lige šampiona protiv Bajerna. On je od duela sa Bajernom bio van terena, a Regragi je danas na konferenciji za medije najavio da će Hakimi biti u konkurenciji za tim protiv Zambije. Regragi se zahvalio čelnicima Pari Sen Žermena koji su dozvolili Hakimiju da se priključi selekciji Maroka dve nedelje pre početka Kupa afričkih nacija. Utakmica između Maroka i Zambije biće odigrana
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Sjajne vesti za reprezentaciju Maroka: Hakimi se vraća na teren!

Sjajne vesti za reprezentaciju Maroka: Hakimi se vraća na teren!

Kurir pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalLiga ŠampionaMarokoBajernzambija

Sport, najnovije vesti »

Sjajne vesti za reprezentaciju Maroka: Hakimi se vraća na teren!

Sjajne vesti za reprezentaciju Maroka: Hakimi se vraća na teren!

Kurir pre 53 minuta
Plivački savez nagradio najbolje: Martina Bukvić i Andrej Barna najbolji u 2025! Stjepanoviću nagrada za doprinos srpskom…

Plivački savez nagradio najbolje: Martina Bukvić i Andrej Barna najbolji u 2025! Stjepanoviću nagrada za doprinos srpskom plivanju

Kurir pre 2 sata
"Bitka polova": Nik Kirjos pobedio Arinu Sabalenku u egzibicionom teniskom meču

"Bitka polova": Nik Kirjos pobedio Arinu Sabalenku u egzibicionom teniskom meču

Kurir pre 1 sat
Dobre vesti za Maroko, najbolji igrač spreman za meč sa Zambijom!

Dobre vesti za Maroko, najbolji igrač spreman za meč sa Zambijom!

Telegraf pre 2 sata
Darkov Toronto je hit, vratili se iz mrtvih i zaustavili Karija, ali kakav je ovo meč Skotija Barnsa!

Darkov Toronto je hit, vratili se iz mrtvih i zaustavili Karija, ali kakav je ovo meč Skotija Barnsa!

Sportske.net pre 4 sati