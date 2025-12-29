Hitna pomoć: Dvoje povređenih u dve saobraćajne nezgode, radnik povređen na gradilištu

Tokom protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode, bez stradalih, dok je jedan radnik povređen na gradilištu, a oko 1 sat izbio je požar u Ripnju, ali bez žrtava, rečeno je Tanjugu iz Hitne pomoći.

Dvoje putnika u dvema odvojenim saobraćajnim nezgodama zadobilo je lakše povrede, a u ovom incidentu nije bilo stradalih. Jedan radnik na gradilištu teže je povređen u bulevaru JNA kada je upao u rupu, a ekipe Hitne pomoći radnika su ga prevezle u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbiji sa više različitih povreda. Kako su dodali ih Hitne pomoći, tokom noći došlo je i do požara u Ulici put za Bošnjake, ali je pacijent "odbio" hospitalizaciju i