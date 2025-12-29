Makron potpisao zakon za funkcionisanje države do usvajanja budžeta za 2026.

Telegraf pre 15 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Francuski predsednik Emanuel Makron je proglasio poseban zakon koji će omogućiti funkcionisanje države u nedostatku formalnog budžeta za 2026. godinu, prema Službenom glasniku koji je danas objavljen.

Ovaj zakonodavni alat, koji je već korišćen prošle godine nakon smene vlade Mišela Barnijea, omogućava privremeno finansiranje države u 2026. godini pre nego što se parlamentarne rasprave o zakonu o finansijama nastave u januaru, navodi francuska televizija BFM. Francuski parlament usvojio je ranije specijalni zakon koji će omogućiti funkcionisanje dok parlament ne odobri budžet za 2026. godinu. Nakon Narodne skupštine, Senat je jednoglasno usvojio zakon kojim se
