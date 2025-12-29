"Raša me pipka gde god stigne! Jeste malo nepristojno, ali bolje i to nego da me..." Goca progovorila o intimi

Pevačica Goca Tržan od supruga Raše Novakovića starija je 14 godina, a ona neretko ističe da je strast među njima kao prvog dana.

Goca je jednom prilikom istakla koliko joj prija što je Raša uvek nežan prema njoj i razmenjuju emocije. - Mene moj muž pipka gde god stigne, kad god smo negde - i za grudi, guzu i moram da priznam da mi se to sviđa. Jeste malo nepristojno, ali šta da radim, bolje i to nego da me ne pipka uopšte. Mislim da muškarac koji se zaljubi u ženu - tu je, suštinski, energija bitna i njihovo međusobno dopunjavanje. Uživajte u onome što imate i ne opterećujte se oko onoga u