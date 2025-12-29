Tramp ovo izgovorio o ratu u Ukrajini, pogledajte reakciju Zelenskog: Neverovatan trenutak na konferenciji

Telegraf pre 31 minuta  |  Telegraf.rs
Tramp ovo izgovorio o ratu u Ukrajini, pogledajte reakciju Zelenskog: Neverovatan trenutak na konferenciji

Predsednici Ukrajine i SAD, Volodimir Zelenski i Donald Tramp razgovarali su juče oko tri sata u Trampovoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi, a nakon toga su održali zajedničku konferenciju za novinare, na kojoj su naveli kako je postignut veliki napredak i da je usuglašeno 95 odsto mirovnog plana.

Tramp je izneo i svoje viđenje uloge Rusije u posleratnoj obnovi Ukrajine. Novinari su pitali američkog predsednika hoće li Rusija snositi ikakvu odgovornost u eventualnoj finansijskoj obnovi ratom razorene zemlje, na šta je Tramp izgovorio rečenicu koja je "razveselila" Zelenskog. "Putin želi da Ukrajina uspe. Oni će pomagati. Rusija želi da vidi uspeh Ukrajine", rekao je Donald Tramp dok je Zelenski krenuo prvo da klima glavom, a onda... Kamere su snimile
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

'Sve smo se dogovorili, osim Donbasa, a to će ići teško': Tramp posle razgovora sa Zelenskim

'Sve smo se dogovorili, osim Donbasa, a to će ići teško': Tramp posle razgovora sa Zelenskim

BBC News pre 12 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Da li je na pomolu dogovor o miru?

UKRAJINSKA KRIZA: Da li je na pomolu dogovor o miru?

RTV pre 22 minuta
‘Sve smo se dogovorili, osim Donbasa, a to će ići teško’: Tramp posle razgovora sa Zelenskim

‘Sve smo se dogovorili, osim Donbasa, a to će ići teško’: Tramp posle razgovora sa Zelenskim

Danas pre 2 minuta
Zelenski nakon sastanka sa Trampom: Bezbednosne garancije u potpunosti dogovorene

Zelenski nakon sastanka sa Trampom: Bezbednosne garancije u potpunosti dogovorene

Sputnik pre 1 minut
Evropske berze stagniraju: Očekuje se manji ovim trgovanja u ovoj nedelji

Evropske berze stagniraju: Očekuje se manji ovim trgovanja u ovoj nedelji

Blic pre 17 minuta
Pogledajte lice Zelenskog kad je Tramp ispalio neshvatljivu rečenicu pred svima: "Putin želi da Ukrajina uspe" (video)

Pogledajte lice Zelenskog kad je Tramp ispalio neshvatljivu rečenicu pred svima: "Putin želi da Ukrajina uspe" (video)

Blic pre 47 minuta
‘Sve smo se dogovorili, osim Donbasa, a to će ići teško’: Tramp posle razgovora sa Zelenskim

‘Sve smo se dogovorili, osim Donbasa, a to će ići teško’: Tramp posle razgovora sa Zelenskim

Južne vesti pre 7 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaDonald TrampRat u UkrajiniVladimir Zelenskivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

'Sve smo se dogovorili, osim Donbasa, a to će ići teško': Tramp posle razgovora sa Zelenskim

'Sve smo se dogovorili, osim Donbasa, a to će ići teško': Tramp posle razgovora sa Zelenskim

BBC News pre 12 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Da li je na pomolu dogovor o miru?

UKRAJINSKA KRIZA: Da li je na pomolu dogovor o miru?

RTV pre 22 minuta
Kina započela vojne vežbe sa bojevom municijom oko Tajvana

Kina započela vojne vežbe sa bojevom municijom oko Tajvana

RTV pre 22 minuta
Heroj napada u Sidneju: Oteo sam oružje da bih zaštitio nevine ljude

Heroj napada u Sidneju: Oteo sam oružje da bih zaštitio nevine ljude

RTV pre 7 minuta
U požaru u domu za penzionere u Indoneziji poginulo 16 ljudi

U požaru u domu za penzionere u Indoneziji poginulo 16 ljudi

RTV pre 27 minuta