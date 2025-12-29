Tramp ovo izgovorio o ratu u Ukrajini, pogledajte reakciju Zelenskog: Neverovatan trenutak na konferenciji

Predsednici Ukrajine i SAD, Volodimir Zelenski i Donald Tramp razgovarali su juče oko tri sata u Trampovoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi, a nakon toga su održali zajedničku konferenciju za novinare, na kojoj su naveli kako je postignut veliki napredak i da je usuglašeno 95 odsto mirovnog plana.

Tramp je izneo i svoje viđenje uloge Rusije u posleratnoj obnovi Ukrajine. Novinari su pitali američkog predsednika hoće li Rusija snositi ikakvu odgovornost u eventualnoj finansijskoj obnovi ratom razorene zemlje, na šta je Tramp izgovorio rečenicu koja je "razveselila" Zelenskog. "Putin želi da Ukrajina uspe. Oni će pomagati. Rusija želi da vidi uspeh Ukrajine", rekao je Donald Tramp dok je Zelenski krenuo prvo da klima glavom, a onda... Kamere su snimile