AKCIJU „RASPIŠI POBEDU“ U VALJEVU PODRŽALO OKO 7.500 GRAĐANA – ORGANIZATORI PREZADOVOLJNI!

U Valjevu je juče na 14 lokacija organizovana akcija “Raspiši pobedu” tokom koje su prikupljani potpisi građana za raspisivanje vanrednih parlementarnih izbora.

Ova velika akcija u organizaciji studenata u blokadi sprovedena je u preko 110 gradova i mesta u Srbiji, na više od 500 štandova. Akcija “Raspiši pobedu” u Valjevu / Foto: Aleksandar Nešković Kako je istaknuto, cilj akcije nije bilo isključivo prikupljanje potpisa, već i ispitivanje nivoa podrške javnosti zahtevima za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, kao i jače povezivanje studenata sa građanima širom zemlje. “Raspiši pobedu” u Valjevu / Foto: